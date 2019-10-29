Футболист сделал заявление. Дмитрий Тарасов объяснил, почему
подал в суд на свою экс-супругу Оксану.
Футболист сделал заявление. Дмитрий Тарасов объяснил, почему
подал в суд на свою экс-супругу Оксану.
В личном "Инстаграм" спортсмен опубликовал внушительных
размеров пост, в котором по пунктам изложил свою позицию. Дмитрий Тарасов сообщил,
что ему порядком надоела "человеческая неблагодарность и лживая информация от
непроверенных источников и третьих "заинтересованных" лиц".
Спортсмен подтвердил, что действительно подал в суд на
первую жену, однако он не планировал привязывать этот шаг к дню рождения экс-зазнобы,
как пытаются выставить сейчас в СМИ. По словам Дмитрия, иск был зарегистрирован
несколькими неделями ранее праздничной для его бывшей супруги даты.
"Во-вторых, все, что я был должен не по своей вине– (долг в
связи с изменениями размера МРОТ) -я погасил тремя месяцами ранее и от уплаты
алиментов, на сегодняшний день, я не уклонялся и не уклоняюсь. В-третьих, я
счастлив, что имел возможность улучшать жизнь своей старшей дочери и благодаря
моему любимому делу и серьезной работе(в том числе моей заработной плате) -
Ангелина имеет две квартиры, но об этом же, разумеется, никто нигде и не
напишет. Причины, думаю, ясны (здесь и далее орфография и пунктуация автора
сохранена. – Прим. ред.)", – продолжил Дмитрий Тарасов.
Футболист отметил, что после назначения ему алиментов
прошло почти девять лет. С тех пор его жизнь сильно поменялась – изменились доходы и количество иждивенцев.
25 Окт 2019 в 4:39 PDT
"Рождение Миланы и появление в скором времени третьего, а
также изменение заработной платы, точнее ее отсутствие:) Но данный факт, также,
никому не интересен, а лишь стал поводом для едких комментариев в мой адрес и
адрес моей беременной супруги", – рассказала звезда спорта.
подчеркнул, что на сегодняшний день не
состоит ни в одном футбольном клубе, соответственно, не получает доход.
Но, по словам спортсмена, даже находясь в трудной ситуации, от своих обязательств
перед ребенком от первого брака он не отказывается.
"Все, что я хочу на данный момент, чтобы все мои дети,
которых я безгранично люблю, были обеспечены в равных долях, и это относится не
только к материальной составляющей", – сказал Дмитрий.
Тарасов отметил также, что экс-супруга не дает ему видеться
с дочкой, хотя порядок общения был установлен решением суда. После, общаясь с
поклонниками в комментариях, Дмитрий поведал, что Ангелину настраивают против
него. "Звонила мне как-то дочка и забыла выключить телефон!!! И слышу как ей
говорят, что отцу отвечать!!! Ну это же свинство", – взорвался от негодования спортсмен.
Дмитрий подчеркнул, что Оксана не работает девять лет. На
содержание ребенка экс-супруга футболиста получает 371 тысячу рублей в месяц. Экс-супруга,
по словам , вообще не знает, как зарабатывать.
29 Окт 2019 в 3:31 PDT