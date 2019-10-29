Футболист сделал заявление. Дмитрий Тарасов объяснил, почему подал в суд на свою экс-супругу Оксану.

Футболист сделал заявление. Дмитрий Тарасов объяснил, почемуподал в суд на свою экс-супругу Оксану.В личном "Инстаграм" спортсмен опубликовал внушительныхразмеров пост, в котором по пунктам изложил свою позицию. Дмитрий Тарасов сообщил,что ему порядком надоела "человеческая неблагодарность и лживая информация отнепроверенных источников и третьих "заинтересованных" лиц".Спортсмен подтвердил, что действительно подал в суд напервую жену, однако он не планировал привязывать этот шаг к дню рождения экс-зазнобы,как пытаются выставить сейчас в СМИ. По словам Дмитрия, иск был зарегистрированнесколькими неделями ранее праздничной для его бывшей супруги даты."Во-вторых, все, что я был должен не по своей вине– (долг всвязи с изменениями размера МРОТ) -я погасил тремя месяцами ранее и от уплатыалиментов, на сегодняшний день, я не уклонялся и не уклоняюсь. В-третьих, ясчастлив, что имел возможность улучшать жизнь своей старшей дочери и благодарямоему любимому делу и серьезной работе(в том числе моей заработной плате) -Ангелина имеет две квартиры, но об этом же, разумеется, никто нигде и ненапишет. Причины, думаю, ясны (здесь и далее орфография и пунктуация авторасохранена. – Прим. ред.)", – продолжил Дмитрий Тарасов.Футболист отметил, что после назначения ему алиментовпрошло почти девять лет. С тех пор его жизнь сильно поменялась – изменились доходы и количество иждивенцев.25 Окт 2019 в 4:39 PDT"Рождение Миланы и появление в скором времени третьего, атакже изменение заработной платы, точнее ее отсутствие:) Но данный факт, также,никому не интересен, а лишь стал поводом для едких комментариев в мой адрес иадрес моей беременной супруги", – рассказала звезда спорта.подчеркнул, что на сегодняшний день несостоит ни в одном футбольном клубе, соответственно, не получает доход.Но, по словам спортсмена, даже находясь в трудной ситуации, от своих обязательствперед ребенком от первого брака он не отказывается."Все, что я хочу на данный момент, чтобы все мои дети,которых я безгранично люблю, были обеспечены в равных долях, и это относится нетолько к материальной составляющей", – сказал Дмитрий.Тарасов отметил также, что экс-супруга не дает ему видетьсяс дочкой, хотя порядок общения был установлен решением суда. После, общаясь споклонниками в комментариях, Дмитрий поведал, что Ангелину настраивают противнего. "Звонила мне как-то дочка и забыла выключить телефон!!! И слышу как ейговорят, что отцу отвечать!!! Ну это же свинство", – взорвался от негодования спортсмен.Дмитрий подчеркнул, что Оксана не работает девять лет. Насодержание ребенка экс-супруга футболиста получает 371 тысячу рублей в месяц. Экс-супруга,по словам , вообще не знает, как зарабатывать.29 Окт 2019 в 3:31 PDT