Максим Фадеев шокировал телеведущего Бориса Корчевникова. В эфире ток-шоу Судьба человека на телеканале Россия 1 продюсер рассказал, что много лет назад с ним случилось по-настоящему мистическое событие.

Максим Фадеев шокировал телеведущего Бориса Корчевникова. Вэфире ток-шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" продюсер рассказал,что много лет назад с ним случилось по-настоящему мистическое событие.Более 20 лет назад Максим Фадеев и его жена Наталья потерялипервенца. Новорожденная дочь продюсера скончалась по вине врачей. Смертьмалышки отрицательно сказалась на состоянии здоровья супруги знаменитости, нафоне стресса у нее началось кровотечение, женщина едва выжила.В сегодняшнем выпуске ток-шоу "Судьба человека" Максим Фадеевсообщил, что тем страшным событиям предшествовал загадочный эпизод. Когда Натальяносила под сердцем первенца, ей приснился плохой сон, она рассказала об этомМаксиму. Продюсер почувствовал неладное."У меня как раз в это время жил близкий друг Вадик Самойловиз "Агаты Кристи". Он как раз ночевал у нас в этот день. Я говорю: "Поехалисъездим в черкизовскую церковь. Он остался в такси и шел дождь. А я побежал кбатюшке. Начал стучать. Церкви у нас закрытые почему-то всегда", – отметилпродюсер.Фадееву пришлось долго и настойчиво колотить в дверь, преждечем ему открыли. Появившийся перед ним священник Максиму сразу не понравился."У него была газета "Труд", тут макаронина какая-то висела –он ел: "Чего?". Я говорю: "Чувствую, что какая-то беда". Он говорит: "А, все отлукавого, иди", – вспомнил максим Фадеев в студии шоу .Ошарашенный холодный приемом клирика Максим увидел в 30метрах от церкви старушку в черном одеянии. Продюсер бросился к незнакомке. КогдаФадеев подошел к женщине, та укрыла его от дождя своим зонтом."Я начал с ней разговаривать. Я начал ей рассказывать сонтот и свои предчувствия. Эта женщина так смотрела, смотрела на меня и у неетакое лицо было необычное: кожа была без одной морщинки, но видел, что этостарый человек, она была как фарфоровая. Чистенькая бабушка с черным зонтом. Иона мне сказала только одно: "По силам тебе, мальчик. По силам". Она взяла меняза руки и мне стало легче", – поведал Максим Фадеев телеведущему БорисуКорчевникову.После продюсер вернулся в машину, где все это время ждал егодруг. Фадеев признался приятелю, что незнакомая старушка успокоила его."А Вадик Самойлов сидит и говорит мне: "Какая бабушка? Тыстоял один руками махал". А я ему задаю вопрос: "А почему я сухой?" Я был сухой.Он не видел никого. Кто это был? Но то, что я был сухой – это факт. "А почему ясухой, если я под дождем стоял полчаса?". Он такой: "А... Поехали отсюда", – поведалпродюсер в эфире ток-шоуОтметим, что история Фадеева повергла Корчевникова в шок. У телеведущегоот услышанного отвалилась челюсть.