Политические дебаты выходят порой настолько жаркими и эмоциональными, что не потрогать партнера руками просто невозможно. Так, в студии программы Вечер с Владимиром Соловьевым произошла драка.

Политические дебаты выходят порой настолько жаркими и эмоциональными, что не потрогать партнера руками просто невозможно. Так, в студии программы "Вечер" с Владимиром Соловьевым произошла драка.Как оказалось, политологи – люди скорые на расправу с оппонентом, и это не постановка ради рейтингов телешоу. Телеведущему пришлось успокаивать своих гостей всеми силами, даже вставать между ними. Впрочем, горячие головы остыли и разошлись по местам довольно быстро.Известием о произошедшем Соловьев поделился на личной странице в социальной сети "Твиттер", передает . Он рассказал, что в съемочном павильоне произошла стачка и выложил видео, заснятое в перерыве между записью программы в эфир.На опубликованных кадрах видно, что телеведущему приходится разнимать дерущихся политологов Василя Вакарова и Александра Семченко. Уговоры прекратить склоку на них не действуют, несмотря на все красноречие журналиста, и тогда Владимиру приходится применить силу. Впрочем, довольно скоро подоспела охрана площадки. Они растащили двух оппонентов, а Соловьев прочитал им небольшую лекцию о том, что в его студии драться не стоит.ЭКСКЛЮЗИВВчера в студии Вечера было жарко. В перерыве пришлось разнимать Вакарова и Семченко.— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev)Ранее, как сообщает , знаменитость уже заявлял, что у хорошего телеведущего гости в студии не дерутся. Поводом для рассказа стала стачка между Грэгом Вайнером и экспертом Араиком Степаняном."В таких случаях я прошу гостей покинуть студию и прийти в себя. Они же у меня в гостях. Я отвечаю, в том числе, и за их физическое состояние. Я не могу допустить, чтобы к моим гостям применялось рукоприкладство. Поэтому я считаю большим минусом ведущему, если у него в студии его гости устраивают драку. У себя в студии я драк не позволяю", – отмечал Владимир Соловьев.