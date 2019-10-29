Группа американских и английских ученых провела масштабное исследование, чтобы выявить наиболее опасную для здоровья еду. Специалисты проанализировали 15 групп продуктов питания на ..

Группа американских и английских ученых провела масштабное исследование, чтобы выявить наиболее опасную для здоровья еду. Специалисты проанализировали 15 групп продуктов питания на предмет влияния на окружающую среду и организм человека, передает "".Выяснилось, что красное мясо негативно воздействует на природу и увеличивает риск преждевременной смерти человека. Чтобы уберечь себя от опасного продукта, ученые рекомендуют переключиться на более безопасную еду – овощи, фрукты, злаки, орехи, бобы и рыбу, сообщает "" со ссылкой на .