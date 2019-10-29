В совершении преступления подозревается 34-летний местный житель.

В сентябре текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ-21015» на улице Мира районного центра. Результаты проведенной проверки подтвердили, что возгорание произошло в результате поджога.По подозрению в причастности к умышленному уничтожению имущества сотрудниками полиции был задержан 34-летний местный житель.Установлено, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к бывшей девушке с намерением помириться, но дверь квартиры никто не открыл. Выйдя на улицу, злоумышленник обратил внимание на припаркованный во дворе дома автомобиль, принадлежащий бывшему мужу девушки. Фигурант предположил, что мужчина является препятствием в их взаимоотношениях и решил уничтожить автомобиль «соперника».Подозреваемый поджог сиденье авто и скрылся. Транспортное средство было полностью уничтожено огнем.Следователями межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении 34-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).