Злоумышленница, работая в салоне администратором, принимала заказы на посещение заведения клиентами через сайт в сети Интернет...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали женщину, подозреваемую в организации притона для занятия проституцией», –сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило сообщение о том, что на Сущевской улице действует массажный салон, в котором оказываются услуги интимного характера за денежное вознаграждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по вышеуказанному адресу задержали подозреваемую – 41-летнюю приезжую женщину.Установлено, что злоумышленница, работая в салоне администратором, принимала заказы на посещение заведения клиентами через сайт в сети Интернет, получала денежные средства от клиентов, следила за распорядком и режимом работы салона.Также задержаны несколько приезжих девушек в возрасте от 19 до 27 лет, подозреваемых в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60