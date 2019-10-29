В одном из магазинов в центре Москвы мужчина похитил брендовую куртку, а на улице Петровка злоумышленник похитил из магазина сумку...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОП «Китай-город» УВД по ЦАО задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске по подозрению в совершении краж из брендовых магазинов», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Манежной площади задержали 29-летнего приезжего мужчину, находившегося в федеральном розыске по подозрению в совершении краж из магазинов. Задержанный мужчина передан инициатору розыска – в отдел дознания ОП «Китай-город» УВД по ЦАО.Ранее задержанный гражданин в одном из магазинов в центре Москвы похитил брендовую куртку стоимостью около 90 тысяч рублей, положив ее в сумку, после чего скрылся. На улице Петровка злоумышленник похитил из магазина сумку стоимостью более 170 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска мужчина был задержан.Отделениями дознания ОП «Китай-город» и ОМВД России по Тверскому району были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Впоследствии он скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60