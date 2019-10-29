В Париже магазин меха, расположенный в центре города, сообщил о краже товаров на сумму 500 тысяч евро.

В Париже магазин меха, расположенный в центре города, сообщил о краже товаров на сумму 500 тысяч евро. О ЧП сообщило издание Le Parisien.Как уточняется, воры проникли в магазин через подвал, проделав в полу отверстие. Преступникам удалось собрать столь внушительный улов несмотря на то, что многие товары были связаны между собой цепочками с замками.Владельцы магазина не смогли назвать время совершения кражи, сообщает ТАСС. Они закрыли двери заведения в субботу вечером, а вернулись туда лишь в понедельник утром. Правоохранители пока не смогли выйти на след злоумышленников.