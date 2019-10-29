В американском штате Джорджия на свободе оказался преступник, отбывающий пожизненный тюремный срок за изнасилование и растление малолетних. Для этого ему даже не пришлось совершать побег.

В американском штате Джорджия на свободе оказался преступник, отбывающий пожизненный тюремный срок за изнасилование и растление малолетних. Причем для этого ему даже не пришлось совершать побег.Как сообщили в департаменте исправительных учреждений штата, заключенный Тони Мэйкон Муньос-Мендес был освобожден из государственной тюрьмы Роджерс по ошибке.Теперь американские правоохранители пытаются поймать преступника вновь, сообщает телеканал "Россия 24".