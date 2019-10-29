В этом году мероприятие прошло в рамках пропагандистской кампании ГИБДД «Я хочу жить!».

В канун Дня автомобилиста в Камешковском районе прошел ежегодный конкурс «Автопрофи-2019». Уже в седьмой раз автолюбители состязались в мастерстве управления транспортом и теоретических знаниях. За победу в этом году боролись 16 человек – представителей различных организаций района и просто автолюбителей, среди которых наравне с мужчинами выступили две представительницы прекрасного пола.Среди организаторов конкурса - традиционно отдел ГИБДД ОМВД России по Камешковскому району. В этом году мероприятие проводится в рамках пропагандистской кампании «Я хочу жить», направленной на профилактику аварийности и снижения детского дорожно-транспортного травматизма.После официальной части водителей ждал первый этап соревнований – теоретический. Здесь демонстрировали знания ПДД и отвечали на вопросы викторины. Например, о том, в какой стране был изобретен радар для измерения скорости и какой век назван «веком автомобиля».В составе судейской коллегии была инспектор ОГИБДД ОМВД М. Г. Киселева, которая учитывала не только правильность ответов, но и скорость выполнения заданий. К слову, после проверки тестовой части на все 16 предложенных вопросов интеллектуального испытания ответила лишь участница Е. Мизина.Самый эмоциональный этап конкурса – практический - состоялся на центральной площади города. Полоса маневров знакома каждому еще со времен сдачи экзаменов при получении водительского удостоверения: «змейка», «заезд в гараж задним ходом», «параллельная парковка» и т.д. Участники, в зависимости от заявленной категории, садились за руль легкового, грузового автомобилей, а также автобуса.По результатам соревнований призы за победу в категории «Д» были вручены победителям в категориях «Д», «С» и «В». Абсолютным победителем «Автопрофи - 2019» стал А. Егоров. Приз зрительских симпатий вручен Е. Мизиной. Также организаторы отметили мастерство и знания С.И. Васильевой, которая уже третий год принимает участие в соревнованиях. Всем победителям вручили заслуженные призы, а участникам - памятные подарки.