Девочка может находиться в любом из городов региона

Во Владимирской области пропала 15-летняя девочка. О ее местонахождении неизвестно с 25 октября.К поиску подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». В ориентировках указали несколько населенных пунктов, ребенок может находиться в любом из городов региона.Приметы Виктории: рост 160 сантиметров, светлые волосы, зелёно-карие глаза.Она была одета в тёмно-серую куртку и синие джинсы.Если вы знаете, где может находиться девочка, обратитесь к инфоргу Татьяне по телефону – 8-904-252-37-37.