В Калифорнии бушуют лесные пожары. Власти штата объявили режим ЧС, эвакуировали почти 200 тысяч жителей.

В Калифорнии бушуют лесные пожары. Власти штата объявили режим ЧС, эвакуировали почти 200 тысяч жителей.Пламя охватило площадь более 20 тысяч гектаров. Уничтожены десятки зданий, еще сотни находятся под угрозой.Пожарные работают круглые сутки, но ситуацию осложняют сильный ветер и жара, передает телеканал "Россия 24".Новый очаг возгорания зафиксировали недалеко от Голливуда, в окрестностях Лос-Анджелеса. Из-за этого в городе даже отменили премьеру фильма "Терминатор: Темные судьбы", которая должна была пройти накануне.