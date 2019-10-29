Двое мужчин и женщина проникли в торговый зал, откуда похитили спиртное, сигареты и продукты питания.

Утром 16 октября в ОМВД России по Меленковскому району от представителя одного из сетевых магазинов поступило сообщение о пропаже продуктов из торгового зала. Неизвестные похитили спиртное, сигареты и продукты питания на сумму 100 000 рублей.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестные попали в зал, повредив ворота, ведущие на территорию помещения для разгрузки товара. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники сделали вывод о том, что злоумышленников было трое.Уже на следующий день подозреваемые, двое мужчин и женщина, были задержаны и дали признательные показания.Установлено, что 31 и 38-летний жители Меленок распивали спиртное дома у 36-летней знакомой. Когда алкоголь закончился, меленковцы решили похитить продукты из ближайшего магазина.Повредив ворота, фигуранты проникли внутрь и, убедившись в наличии доступа к торговому залу, покинули территорию, с улицы наблюдая за действиями прибывших сотрудников охраны. Спустя время, когда охранники покинули магазин, подозреваемые вернулись в зал и похитили продукты.Следственным отделом ОМВД России по Меленковскому району в отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).