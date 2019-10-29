В Москве по МКАД рассыпались несколько баллонов с кислородом. Это произошло из-за аварии с участием грузовика. Отмечается, что крупногабаритно транспортное средство перевозило ..

В Москве по МКАД рассыпались несколько баллонов с кислородом. Это произошло из-за аварии с участием грузовика.Отмечается, что крупногабаритно транспортное средство перевозило кислородные баллоны в прицепе. Во время ДТП они вылетели на дорогу и разлетелись в стороны. По данным , несколько баллонов разгерметизировались.