В ходе обыска в жилище одного из злоумышленников сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве обнаружено и изъято вещество массой свыше 4 кг...

«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о попытке сбыта героина в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Так, инспекторами ДПС ГИБДД г. Москвы для проверки был остановлен автомобиль марки «Шкода». В ходе личного досмотра водителя и пассажира сотрудниками полиции было обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения, общей массой около 13 граммов.Следствием ОМВД России по району Хамовники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ, которое позже было соединено с уголовным делом, возбужденным ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В ходе обыска в жилище одного из злоумышленников сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве обнаружено и изъято вещество массой свыше 4 кг, которое, согласно проведенному исследованию, является наркотическим средством – героином.К уголовной ответственности привлечены двое ранее судимых мужчин в возрасте 32 и 44 лет, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд Московской области для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53