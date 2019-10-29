Злоумышленники путем обмана собственника организации приобрели 100 процентов доли в уставном капитале его компании, намереваясь затем продать нежилое помещение фирмы...

«СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о попытке мошенничества в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе расследования установлено, что злоумышленники путем обмана собственника организации приобрели 100 процентов доли в уставном капитале его компании, переписав их на одного из участников организованной группы. Таким образом, они незаконно получили юридическую возможность распоряжаться имущественными правами данной фирмы. После этого сообщники составили договор купли-продажи нежилого помещения в центре Москвы, принадлежащего организации, стоимостью свыше 200 млн рублей и подали документ в регистрирующий орган. Злоумышленники намеревались продать недвижимость, однако их деятельность была пресечена сотрудниками полиции.Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 37 до 54 лет. Как установлено, одна из соучастниц работала в организации и, пользуясь доверием руководителя, способствовала осуществлению незаконной операции.По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление преступлению и покушение на преступление», статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28