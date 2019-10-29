Произведя несколько выстрелов в воздух, они нанесли ему телесные повреждения, отобрали две сумки, в которых находились денежные средства, и скрылись.

"Оперуполномоченными УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на клиента банка, в результате которого ими было похищено свыше 9 миллионов рублей.Ранее в полицию поступило сообщение о том, что на улице Зацепский Вал слышны выстрелы. Полицейские установили, что на Павелецкой площади на жителя столицы, который вышел из финансово-кредитного учреждения, напали неизвестные. Произведя несколько выстрелов в воздух, они нанесли ему телесные повреждения, отобрали две сумки, в которых находились денежные средства, и скрылись.Следователем ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Маршала Бирюзова по подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей Северо-Кавказского федерального округа. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк