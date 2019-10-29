Общий доход от противоправной деятельности составил свыше 40 миллионов рублей...

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что фигуранты уголовного дела совместно с неустановленными соучастниками осуществляли незаконные банковские операции по обслуживанию физических и юридических лиц, переводу денежных средств и их инкассации. За совершение данных операций злоумышленники получали комиссионное вознаграждение в размере 8,5 процентов от суммы полученных денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им фирм.Общий доход от противоправной деятельности составил свыше 40 миллионов рублей.На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, по данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».К уголовной ответственности привлечены двое мужчин в возрасте 36 и 53 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53