Председатель Комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию администрации округа Муром Анна Шишкина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении председателя Комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию администрации округа Муром Анны Шишкиной по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиямиВ ходе следствия выяснилось, что в период с сентября 2017 по октябрь 2019 года чиновница, используя предоставленные полномочия, продавала разрешения на торговые места местному предпринимателю. За свое содействие брала деньгами и продуктовыми наборами.По оценкам следствия предприниматель отдала чиновнице практически половину вырученных средств. Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшей составила более 3 млн. 300 тыс. руб.Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения,