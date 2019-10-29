В ходе следствия обвиняемая полностью возместила ущерб.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней безработной местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).В середине июня текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты обратился 42-летний местный житель. Мужчина пояснил, что несколько дней назад потерял банковскую карту, а затем на его телефон стали поступать смс-сообщения о списании денежных средств. Заявитель заблокировал карту. Общая сумма похищенных денег составила 6400 рублей.Сотрудники полиции в рамках оперативно-розыскных мероприятий проанализировали информацию о платежах, изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, где происходила оплата банковской картой. В результате проведенной работы злоумышленница была задержана.По версии следствия, фигурантка нашла банковскую карту в банкомате на одной из городских улиц. Пользуясь тем, что карта имела бесконтактную технологию оплаты, злоумышленница несколько раз использовала её для приобретения товаров. Когда денежные операции по карте были заблокированы, выбросила ее.В ходе следствия обвиняемая полностью возместила ущерб.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.