Злоумышленники организовали в нескольких торговых точках хранение и розничную продажу спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии...

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ТиНАО на территории Новой Москвы пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном обороте спиртосодержащей продукции на сумму более одного миллиона рублей.Установлено, что двое жителей столицы с целью извлечения незаконной и неконтролируемой государством прибыли от продажи алкогольной продукции организовали в нескольких торговых точках, расположенных на территории поселения Филимонковское в Новой Москве, хранение и розничную продажу спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.В ходе проведенных обысков в помещениях магазинов с прилавков и из подсобных помещений оперативники изъяли 785 бутылок спиртосодержащей продукции.Кроме того, обнаружены более 138 отпечатанных ценников на продукцию, уставные учредительные документы общества с ограниченной ответственностью, оттиски печати, черновые записи.По данному факту следственной частью СУ УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В отношении каждого из подозреваемых – 29-ти и 41-летнего жителей столицы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела сотрудники полиции проводят дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников противоправного деяния, а также каналов закупки спиртсодержащей продукции, как на территории столичного региона, так и за его пределами.Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (495) 850-22-38