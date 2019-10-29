Во вторник, 29 октября, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. В Адмиралтейском районе водитель такси выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia. В результате ДТП ..

Во вторник, 29 октября, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. В Адмиралтейском районе водитель такси выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia. В результате ДТП иномарка влетала в здание школы, передаетПо предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время сотрудники дорожной полиции разбираются в обстоятельствах случившегося, сообщает