В Санкт-Петербурге взрыв колеса контейнеровоза стал причиной гибели двух человек. ЧП произошло на причале Канонерского судоремонтного завода. По данным , ремонт автопогрузчика проводился ..

В Санкт-Петербурге взрыв колеса контейнеровоза стал причиной гибели двух человек. ЧП произошло на причале Канонерского судоремонтного завода.По данным , ремонт автопогрузчика проводился на девятом причале. Колесо взорвалось, не выдержав чрезмерного внутреннего давления. В обстоятельствах случившегося разбираются эксперты.