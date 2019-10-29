Санкцией статьи обвинения предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города Покрова. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).Как сообщалось ранее, фигурант был задержан в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по Петушинскому району.По версии следствия, обвиняемый заказал через интернет сильнодействующие препараты, способствующие наращиванию мышечной массы и содержащие в своем составе вещества, запрещенные к свободному обороту в России. Содержимым ампул и таблеток, которые изъяли оперативники, фигурант планировал пользоваться сам.Свою вину в содеянном обвиняемый признал полностью.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.