Они украли баллоны с азотом и деньги из кассы

Двух 18-летних жителей Петушинского района обвиняют в разбое. Ночью 21 апреля 2019 года подростки в компании с тремя взрослыми знакомыми договорились украсть в местном баре баллоны с азотом и деньги из кассы.Распределив роли, закрыв лица, взяв с собой бейсбольную биту, они ворвались в бар, избили бармена и посетителя, находящегося у стойки. Молодые люди взяли 2 баллона с азотом и металлический ящик с выручкой в сумме 9 тысяч рублей, после чего убежали.Затем они пришли в гараж, где разделили украденные деньги. Один баллон, оказавшийся пустым, выбросили, а из второго по очереди вдыхали газ.В СледКоме рассказывают, что подростки осознали и искренне раскаялись в преступлении. Они пояснили, что занимаются спортом и впервые попали в подобную ситуацию.Уголовное дело передали прокурору.