На Лубянской площади в Москве уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова открыла ежегодную акцию Возвращение имен, посвященную памяти жертв политических репрессий.

На Лубянской площади в Москве уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова открыла ежегодную акцию "Возвращение имен", посвященную памяти жертв политических репрессий, передает ТАСС.На открытии Москалькова отметила, что любое отступление от закона неизбежно может привести к опасным явлениям. Акция проходит возле Соловецкого камня — символа скорби, памяти и покаяния.Накануне Дня памяти жертв политических репрессий участники акции читают имена расстрелянных в годы политических репрессий (1930-1950), акция продолжится до 22:00.Решением Верховного совета РСФСР от 18 октября 1991 года Днем памяти жертв политических репрессий было объявлено 30 октября.