Пользователи сообщили о неполадках в работе поисковой системы Google. На сбой пожаловались жители России, Великобритании, США и Мексики, сообщает сайт Downdetector. Отмечается, что большинство ..

Пользователи сообщили о неполадках в работе поисковой системы Google. На сбой пожаловались жители России, Великобритании, США и Мексики, сообщает сайт Downdetector.Отмечается, что большинство юзеров (76%) столкнулись с трудностями при входе в учетную запись. Другие пользователи (23%) сообщили о проблемах с поиском, передает .