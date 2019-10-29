Полицейские организовали рейды и квест-игру.

С целью выявления и пресечения нарушений Правил дорожного движения несовершеннолетними участниками дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков на территории региона проводится акция «Я хочу жить!», к участию в которой сотрудники полиции привлекают представителей общественных организаций и учебных учреждений.Накануне сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району в рамках акции провели беседы с учащимися в образовательных учреждениях Александровского района, посетили родительские собрания, а также организовали массовые проверки автотранспорта возле образовательных учреждений.Со всеми участниками акции сотрудники полиции провели профилактические беседы и вручили памятки с важной информацией о правилах дорожного движения.А в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 29» г. Карабаново при участии сотрудников полиции была организована квест-игра «Приключения веселого Светофорика».Игра включала в себя прохождение детьми нескольких этапов, позволяющих оценить знание дорожных знаков и сигналов светофора. Кроме этого, ребята выполнили ряд практических заданий: проехали на игрушечном автомобиле «змейкой», собрли из пазлов дорожную разметку «Зебра». По окончании прохождения этапов детям вручили элементы «Светофорика», который нужно было собрать по окончании всей игры.Мероприятия в рамках акции продолжаются.