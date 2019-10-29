Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества освободили от налога на прибыль.

Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества освободили от налога на прибыль. Изменения в Налоговый Кодекс вступают в силу 29 октября.Как сообщает, документ разработан в связи с принятием закона о ведении гражданами садоводства и огородничества. Из Налогового Кодекса исключены понятия «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства». Установлено, что при налогообложении прибыли не будут учитываться доходы в виде платы, вносимой собственниками и иными правообладателями садовых или огородных земельных участков, не являющимися членами товарищества.От налога на прибыль освободят взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества. Не нужно будет платить налог на прибыль за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом. Устанавливается, что закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.