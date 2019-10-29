Вечером в понедельник, 28 октября, в одном из торговых центров в столице Чили Сантьяго, где продолжаются массовые протесты, вспыхнул крупный пожар. На месте происшествия работают 17 пожарных расчетов.

Вечером в понедельник, 28 октября, в одном из торговых центров в столице Чили Сантьяго, где продолжаются массовые протесты, вспыхнул крупный пожар. На месте происшествия работают 17 пожарных расчетов. Такие данные сообщила пожарная служба города на своей странице в Twitter.По предварительным данным, пожар начался на первом этаже торгового центра в зоне фуд-корта. Незадолго до начала ЧП там была замечена группа агрессивно настроенных людей, которые устраивали беспорядки. В связи с этим правоохранители рассматривают версию преднамеренного поджога.Пожарным удалось локализовать возгорание, но было принято решение об эвакуации здания гостиницы, расположенного по соседству. Пожарным помогают около сотни добровольцев. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.Несмотря на кадровые перестановки в правительстве Чили, произошедшие в понедельник, массовые протесты продолжились в Сантьяго. По данным местных СМИ, на улицы столицы снова вышли несколько тысяч человек. Их акции в целом носят мирный характер, но местами происходили столкновения с сотрудниками полиции.Протесты, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями, начались в Сантьяго 14 октября, когда стоимость проезда в метро выросла на 30 песо (0,04 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны, напоминает ТАСС. В столице и других городах было объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час. Президент страны Себастьян Пиньера принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По последней информации, в результате беспорядков погибли 19 человек.