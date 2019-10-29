Принято думать, что Александр Лукашенко видит главную угрозу в странах Запада и военно-политическом блоке НАТО. А Восток, дескать, Батька рассматривает как надежный тыл. Но у некоторых экспертов, хорошо знакомых с белорусской политикой, другое мнение.

Принято думать, что Александр Лукашенко видит главную угрозу в странах Запада и военно-политическом блоке НАТО. А Восток, дескать, Батька рассматривает как надежный тыл. Но у некоторых экспертов, хорошо знакомых с белорусской политикой, другое мнение.Накануне Лукашенко обсудил с главой Совбеза и министром обороны размещение у границ республики подразделения вооруженных сил США из 30 танков. После доклада военных глава государста произнес двусмысленную фразу: "Не надо тут призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить".Лукашенко оказался в сложной ситуации, считает политолог Александр Класковский. Воинственную антизападную риторику президенту использовать все сложнее, ведь он вжился в роль миротворца, и благодаря своим усилиям на Украине смог разморозить отношения с Западом, сказал эксперт в беседе с белорусским порталом "Солидарность".Политический аналитик обратил внимание на слова Лукашенко о способности Белоруссии себя защитить. Таким образом президент посылает сигнал Кремлю: дескать, российские базы в республике не нужны, пояснил Класковский.Несмотря на антизападную риторику, восточного соседа белорусский лидер боится гораздо больше, уверен политолог. "Российскую угрозу Лукашенко спиной ощущает гораздо сильнее, чем эту мифическую угрозу НАТО", – сказал эксперт.За последний год превратился из "последнего диктатора Европы" в рукопожатного лидера, с которым не брезгуют встречаться высокопоставленные чины США и Евросоюза. Августовский визит в Белоруссию тогдашнего помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона не оставил сомнений: Батька хочет начать отношения с Западом с чистого листа.Лукашенко: Мы не должны смотреть на НАТО, как на враговА я еще год назад говорил, что Беларусь войдет в НАТО раньше Украины)— Радзiвiл Слуцкi (@patriotbelarus)Примечателен и дружелюбный тон Лукашенко в адрес Североатлантического альянса, который на протяжении 25 лет он нещадно критиковал. Вместо традиционной риторики про военную угрозу и готовности ее отразить, белорусский лидер неожиданно объявил, что Минску нужно строить добрососедские отношения с блоком."Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов", – сказал на совещании по сотрудничеству с европейскими государствами.