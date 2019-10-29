Злоумышленница воровала золото, планируя сдать его в ломбард

В начале октября в дежурную часть полиции с заявлением о пропаже ювелирных изделий обратилась 56-летняя жительница Струнино. Женщина рассказала, что из ее дома украли золотые украшения.Правоохранители задержали 34-летнюю местную жительницу. Женщина устроилась работать помощницей по хозяйству в дом к потерпевшей. Во время уборки злоумышленница обратила внимание, что в комнате хозяйки хранится шкатулка с дорогими украшениями.На протяжении нескольких месяцев фигурантка воровала золото, планируя сдать его в ломбард. Сумма причиненного ущерба составила почти 350 тысяч рублей.В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.