Злоумышленница воровала золото, планируя сдать его в ломбард
В начале октября в дежурную часть полиции с заявлением о пропаже ювелирных изделий обратилась 56-летняя жительница Струнино. Женщина рассказала, что из ее дома украли золотые украшения.
Правоохранители задержали 34-летнюю местную жительницу. Женщина устроилась работать помощницей по хозяйству в дом к потерпевшей. Во время уборки злоумышленница обратила внимание, что в комнате хозяйки хранится шкатулка с дорогими украшениями.
На протяжении нескольких месяцев фигурантка воровала золото, планируя сдать его в ломбард. Сумма причиненного ущерба составила почти 350 тысяч рублей.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.