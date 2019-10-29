Побороться за медали приехали спортсмены и из других областей. Соревнования принял туристический комплекс Арт-отель Николаевский Посад.

Побороться за медали приехали спортсмены и из других областей. Соревнования принял туристический комплекс Арт-отель "Николаевский Посад".Финальная схватка для Максима выдалась вдвойне сложной: соперник не просто товарищ по команде, а близкий друг.Мальчишки уверены, к этой схватке оба пришли победителями. Доказали, уровень их спортивной школы высок. Ну, а по итогам боя на один шаг ближе к путевке в сборную Рязанской области стал Максим Арчаков.Максим Арчаков, спортсмен (г.Рязань): "Жалеть своего соперника никогда не надо, потому что это может закончиться плачевно: ты можешь проиграть. Я понимал, что он сильный соперник. Я собрался с мыслями и выиграл."В этом году на открытое первество Владимирской области по тхэквондо заявились 120 ребят из трех регионов, помимо 33-го. Идет и отработка на разряды, и, конечно, отбор в региональные сборные. В составе национальной комнады владимирских ребят на сегодня нет. Но это временно, уверены в областной федерации тхэквондо.Евгений Зикунов, президент федерации тхэквондо Владимирской области: "У нас сейчас смена возрастных категорий зашла. У нас ушла сильная команда, где у нас вот Кошелева Оля была, которая сейчас главная судья соревнований, она призерка Европы, трехкратный первенства России, член сборной. Но она уже выросла, ушла. А мы сейчас растим следующее поколение."Потому внимание к состязаниям особое. Подобные крупные соревнования не впервые проходят на спортивных площадках туристического комплекса арт-отеля "Николаевский Посад". В региональной федерации тхэквондо уверены, местные залы смогут принять и первенство ЦФО.Кристина Иванова, "Вести-Владимир".