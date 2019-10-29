Мужчина под предлогом просмотра мобильного устройства забрал телефон и скрылся с места происшествия...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Северное Медведково задержан подозреваемый в мошенничестве.В территориальный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась женщина. Заявительница сообщила, что к её 10-летнему сыну, который возвращался из школы домой, на Широкой улице подошёл неизвестный мужчина и рассказал, что якобы у его дочери украли телефон. Мужчина, под предлогом посмотреть мобильное устройство школьника, забрал телефон и скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний житель столицы.Установлена причастность подозреваемого ещё к одному эпизоду противоправной деятельности. Под таким же предлогом он завладел телефоном 13-летнего школьника.ОМВД России по району Северное Медведково возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29