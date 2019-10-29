В поселке Игра в Удмуртии произошла авария со смертельным исходом. В минувший понедельник, 28 октября, на улице Кооперативной водитель автомобиля Mazda совершил наезд на пешехода. По ..

В поселке Игра в Удмуртии произошла авария со смертельным исходом. В минувший понедельник, 28 октября, на улице Кооперативной водитель автомобиля Mazda совершил наезд на пешехода.По предварительной информации, мужчина шел по краю проезжей части. В результате ДТП пострадавший был доставлен в больницу, где позднее скончался. В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося, передает .