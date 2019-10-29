Подозреваемый сбыл местному жителю метадон.

В середине октября текущего года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение доставлен 30-летний местный житель с признаками сильного наркотического опьянения. При себе у мужчина имел шприц с неизвестным содержимым.Результатами проведенного исследования подтверждено, что в шприце находилось наркотическое средство метадон.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили, что наркотическое средство было приобретено у 39-летнего жителя одного из сел Юрьев-Польского района. Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).Фигурант арестован.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.