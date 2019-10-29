Особое внимание уделяется ифформированию пожилых граждан.

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Юрьев-Польскому району майор полиции Роман Назаров встретился с пожилыми гражданами с целью в очередной раз напомнить о распространенных видах мошенничества и способах защиты от них.В ходе встречи сотрудник полиции привел примеры из личной практики, когда горожане почтенного возраста лишаются своих сбережений, доверившись мошенникам.Правоохранитель напомнил, что стоит внимательно относиться к незнакомцам, предлагающим разного рода услуги или товары, а также не идти на поводу в случае, если неизвестные, представляясь сотрудниками банков, пытаются выяснить данные, дающие доступ к персональному счету.Присутствовавшие в зале пенсионеры смогли задать полицейскому интересующие их вопросы, в частности, уточнить номера дежурной части и участковых уполномоченных полиции, обслуживающих конкретные участки в городе. Роман Назаров, в свою очередь, призвал быть бдительными и своевременно обращаться в полицию в случае, если все же стали жертвой обмана.