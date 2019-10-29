Со строительного объекта пропало несколько упаковок стоек дорожного ограждения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 29-летнего приезжего по подозрению в краже стоек дорожного ограждения.В полицию поступило сообщение от представителя одной из строительных компаний. Заявитель сообщил, что со строительного объекта на Минской улице пропало несколько упаковок стоек дорожного ограждения в количестве около 400 штук. Общий материальный ущерб составил около 750 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 29-летнего приезжего, работающего в организации.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись служебным положением тайно погрузил в грузовой автомобиль упаковки со стойками дорожного ограждения. Затем их продал, а денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93