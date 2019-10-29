Вейп официально признали опасным из-за вредоносных соединений. Медики бьют тревогу.

Вейп официально признали опасным из-за вредоносных соединений. Медики бьют тревогу.Раньше считалось, что курение электронных испарителей – безопасная альтернатива сигаретам. Те не менее, стало известно, что оно вовсе не так. К примеру в Турции уже запретили продажу вейпов. Вместо них президент страны предложил просто пить чай. Тем не менее, их популярность не уменьшается, и с каждым годом смертей от парения становится только больше.Исследователи по всему миру приводят весьма печальную статистику. Если в начале осени речь велась о девяти погибших от легочной "чумы", то на сегодняшний день речь идет уже о 34 смертях. Причем, около двух третей жертв эпидемии – это молодые люди, еще не достигшие 35-летнего возраста.Как телеканал "360", ранее ученым удалось установить, что основной причиной легочной болезни является масло витамина Е. Доподлинно неизвестно, как именно оно влияет на организм, однако медики предполагают, что в газообразном состоянии он оседает в легких и вызывает воспаление. Кроме того, считается, что в легких также оседает глицерин, образуя на органах пленку.Основными симптомами "чумы" называют одышку, сильную утомляемость и боли в груди. Если не прекратить употребление ароматного дыма, то вскоре это может привести к загрязнению легких. Не исключено, что оседающий вместе с другими веществами никотин не начнет активно уничтожать органы. Таким образом, это может привести к онкологии или другим опасным заболеваниям, смерть от которых будет мучительной.