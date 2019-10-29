Впервые во Владимире - Тбилисский государственный русский драматический театр.

Впервые во Владимире - Тбилисский государственный русский драматический театр. Это стало возможным благодаря Всероссийской театральной программе "Большие гастроли". Проект реализуется Министерством культуры России по инициативе Президента России Владимира Путина. Что по прежнему объединяет Россию и Грузию?"Холстомер" и "Шинель" впервые на владимирской сцене в исполнении Тбилисского русского драматического театра. Но строчки Толстого и Гоголя звучат на удивление чисто. А ведь труппа на 90% состоит из грузинских актеров. Директор театра Николай Свентицкий рассказывает, в репертуаре - только русская классика. Это сознательный выбор. Во имя сохранения русского языка.Николай Свентицкий, директор Тбилисского государственного русского драматического театра: "Они заслуживает определенного уважения за то, что несут там далеко от России культуру России,литературу, язык, если хотите русскую душу и поэтому эта программа, что как говорится глоток свежего воздуха."Для многих грузинских актеров гастроли не только первая встреча с Россией, но и с большой культурой. Знакомство со страной началось с посещения Успенского храма, расписанным Андреем Рублевым. Общие духовные корни крепче любой политики.Николай Свентицкий, директор Тбилисского государственного русского драматического театра: "Особенно для молодых актеров. Они ведь не знают России. А если знают, только с плохой стороны. Потому что они смотрят только российские каналы, типа НТВ, и когда смотришь их, думаешь, что за ужасная страна, туда опасно ехать."Гастроли в проходят в рамках театральной программы Министерства культуры "Большие гастроли -2019". Она действует уже 5 лет и охватывает бывшие республики СССР. А 12 русских театров из-за зарубежья имеют возможность показать свое творчество в России.ЕкатеринаТрофимова, координатор проекта "Большие гастроли": "В ней на данный момент 5 направлений. Федерального уровня МХТа, "Современника", то есть это федеральные театры. И поддержка таких театров из зарубежья."Владимирские зрители аплодировали грузинским актерам стоя. Сегодня они уже в Москве. Но даже столь короткого времени хватило, чтобы договориться о сотрудничестве. Возможно, владимирская драма поедет с гастролями в Тбилиси.Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"