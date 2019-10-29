Во владимирском областном музыкальном колледже пройдут открытые мастер-классы профессоров Санкт-Петербургской и Московской консерваторий

Сегодня са также солистов ведущих симфонических оркестров России. Начало в десять утра. Занятия будут проходить в колледже ежедневно, до конца этой недели. Организаторы ждут не только студентов, но и преподавателей музыкальных учебных заведений.