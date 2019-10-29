Направлено в суд уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Новосибирской области. Он обвиняется в 9 эпизодах преступлений.

Направлено в суд уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Новосибирской области. Он обвиняется в 9 эпизодах преступлений. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Обвиняемый и его подельник, находясь в Новосибирске, выборочно обзванивали жителей 33 региона и сообщали им несуществующие факты о преступлениях, которые якобы совершили их родственники и что срочно нужна материальная помощь. Владимирцы, поверив преступникам, соглашался передать деньги. Мошенники, используя водителей такси, передавали им номер банковской карты, а те, забрав деньги, через банкомат переводили их уже на счет мошенников.За 4 месяца прошлого года злоумышленники обманули 9 жителей нашей области на общую сумму более 600 тыс. рублей. Обвиняемому грозит срок до 5 лет, его подельник находится в розыске.