На ул. Гастелло и пр. Строителей запретят парковку, сообщает городское управление ЖКХ.

На ул. Гастелло и пр. Строителей запретят парковку, сообщает . На Гастелло ограничения коснутся участка от ул. Тракторная до дома №11.А на пр. Строителей - от ул. Кирова до 1-й Заводской.Как отмечают в управлении это сделано, чтобы увеличить пропускную способность этих транспортных магистралей. Знаки об ограничении парковки и эвакуации автомобилей появятся в указанных местах в ближайшее время."Радио России-Владимир"