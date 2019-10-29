Проверки запланированы на 28 октября.

Управление транспортными средствами с нарушениями требований применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств может привести к тяжелым последствиям.Своевременное выявление таких правонарушений является одной из важнейших задач Госавтоинспекции.С начала 2019 года на территории города Владимира произошло более 50 ДТП с участием детей. В ряде случаев водителями не использовались пассивные средства защиты и детские удерживающие устройства.В целях снижения уровня аварийности и тяжести их последствий в дорожно-транспортных происшествиях, пресечения фактов управления транспортом с нарушением правил применения ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств 28 октября на территории города Владимира сотрудники УГИБДД проведут рейдовое мероприятие.