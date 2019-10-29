Ведущие ученые расскажут о раскопках этого года, в том числе городища Выжегша и о Фёдоровском кладе русских монет начала XV века.

Суздальский петух украшает теперь улицы Москвы. Находка из Владимирской области стала символом археологической науки на плакатах, посвященных столетию института археологии РАН. А сам директор института приехал сегодня во Владимир на научную конференцию.Юбилейный 10-й семинар по археологии Владимиро-Суздальской земли собрал ведущих ученых. Они расскажут о раскопках этого года, в том числе городища Выжегша - поселения 9-го века, времени становления русской государственности. Один из наиболее интересных докладов - о Фёдоровском кладе русских монет начала XV века. Уникальная находка была сделана несколько лет назад.Николай Макаров,директор института археологии РАН, вице-президент РАН: "Одна часть его была задержана правоохранителями и так сказать задержана у нелегальных находчиков, вторая часть была открыта раскопками института археологии и вот Петр Григорьевич Гайдуков, наш крупнейший специалист по русской нумизматике, впервые он расскажет об этом кладе на этой конференции."По словам генерального директора музея-заповедника лучшее, что может случиться с археологическими находками - это попадание в музей. О конкретных новых поступлениях пока говорить рано, зато можно о том, что в коллекции ВСМЗ уже есть. А это более 650-ти тысяч предметов только с Сунгирской стоянки. Кстати, в планах музея - развивать туризм в Сунгире. Сохраняя при этом ландшафт, чтобы современная застройка не нарушила эти территории.Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ, вице-президент РАН: "Сама эта стоянка, её значение, переоценить просто невозможно. И то, что так сложилось, что она оказалась вне внимания туристов, вне наших экскурсионных маршрутов - наверное это несправедливо."Николай Макаров,директор института археологии РАН, вице-президент РАН: "Это ситуация, когда устройство археологических экспозиций требует большой креативности, требует нестандартных подходов. Если мы просто там поставим какие-то бетонные коробки, это уже не будет музей. Во всем мире это делается. И, конечно, мы стоим на пороге какого-то нового этапа вообще расширения сети музейных экспозиций в России под открытым небом. Запрос на это есть, но это очень непростая и, к сожалению, дорогостоящая работа."Екатерина Максимова. "Вести-Владимир"