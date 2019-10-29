Сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 300 000 рублей.

В период с мая по сентябрь текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило несколько заявлений от представителей строительных площадок, сообщавших, что с территории похищены строительные инструменты, компрессор, нивелир. В одном из случаев был похищен силовой электрокабель длинной более 250 метров.Отделом дознания и следственным управлением УМВД России по городу Владимиру по фактам краж были возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ.Сотрудники полиции в рамках расследования проводили оперативные мероприятия, в том числе, опрашивали возможных очевидцев произошедшего, изучали записи с камер видеонаблюдения, установленных на площадках. Во время проведения мероприятий на одной из строительных площадок подозреваемый был задержан.В момент задержания оперативники обнаружили у злоумышленника похищенный силовой кабель.Установлено, что 37-летний уроженец Смоленской области, длительное время проживающий во Владимире и официально не трудоустроенный, дожидался момент, когда за ним не наблюдают, проникал на строительные площадки и похищал имущество, которое впоследствии реализовывал.В настоящее время установлена причастность фигуранта к пяти эпизодам хищений. Общая сумма причиненного ущерба превысила 300 000 рублей. Часть похищенного изъята полицейскими.Расследование уголовных дел продолжается. Фигурант заключен под стражу.