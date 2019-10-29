За вклад в развитие сберегающих здоровье технологий и пропаганду здорового образа жизни

За вклад в развитие сберегающих здоровье технологий и пропаганду здорового образа жизни. Учредитель премии – Ассоциация «Конвент национальной безопасности, здоровья и инноваций». Владимирская область-первый регион России, куда пришла федеральная награда "Сфера здоровья".Среди 12 лауреатов в номинации «Культура и здоровье» – шеф-редактор ГТРК «Владимир» Валерий Скорбилин. В качестве награды лауреатам вручена статуэтка «Сфера здоровья» и подарки от спонсоров."Радио России-Владимир"