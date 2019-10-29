Это стало возможно благодаря Всероссийской театральной программе Большие гастроли .

Впервые во Владимире с гастролями побывал Тбилисский государственный русский драматический театр. Это стало возможно благодаря Всероссийской театральной программе "Большие гастроли" .Проект с 2014 года реализуется Министерством культуры России по инициативе Президента России Владимира Путина. Грузинские актеры представили на сцене владимирской драмы гоголевскую "Шинель" и "Холстомер " Льва Толстого. По словам директора театра, в репертуаре театра только русская классика. Это сознательное решение во имя сохранения русского языка. Причем, труппа на 90% грузины.Николай Свентицкий, директор Тбилисского государственного русского драматического театра: "Они заслуживают определенного уважения за то, что несут там, далеко от России, культуру России, литературу, язык, если хотите русскую душу. И поэтому эта программа, что, как говорится, глоток свежего воздуха."