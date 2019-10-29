Ущерб, причинённый собственнице, превысил 340 000 рублей.

В начале октября в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району с заявлением о хищении ювелирных изделий обратилась 56-летняя жительница города Струнино. Женщина пояснила, что из дома, в котором она проживает, пропали золотые украшенияСотрудники полиции, уточнив обстоятельства, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых по подозрению в причастности к хищению была задержана 34-летняя жительница города Струнино.Установлено, что фигурантка устроилась работать помощницей по хозяйству в дом потерпевшей. Во время уборки злоумышленница заметила, что в комнате хозяйки хранится шкатулка с украшениями. В период с июня по сентябрь фигурантка похищала золото, планируя сдать его в ломбард.Собственница обнажила пропажу в октябре и сразу же обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба превысила 342 000 рублей.В настоящее время местонахождения похищенного установлено сотрудниками полиции.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража).Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.