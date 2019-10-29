В поселке Балакирево Александровского района открылся Дом культуры Юность.

В поселке Балакирево Александровского района открылся Дом культуры "Юность". Загореться с новой силой очагу культуры помогло участие в национальном проекте .ДК "Юность" был построен 30 лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировался. Текла крыша, в крайне запущенном состоянии находились зрительный зал и фойе. Благодаря вхождению - еще с помощью прежнего губернатора Светланы Орловой - в национальный проект "Культура", балакиревский ДК обновился полностью.В прошлом году, "Юность" получила новый фасад. В нынешнем - обновлено фойе на первом этаже, на втором появился заново отделанный камерный зал для концертов и театральных постановок. Теплым и уютным стал танцкласс. В кружках и творческих коллективах здесь занимаются более 300 детей, которые с радостью приняли участие в праздничном концерте ко дню нового рождения родного клуба.